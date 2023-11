Embaixador do Brasil em Israel diz que não há mais pedidos de repatriação de brasileiros

ver maisO embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, disse neste domingo, 29, que não há mais pedidos de rque vivem no país. Mesmo assim, Meyer relatou que a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, é de"Nós não tivemos mais pedidos de brasileiros", disse Meyer em entrevista à GloboNews.

. Agora, ele lembrou que os voos comerciais entre Israel e o Brasil já foram retomados e estão disponíveis para quem desejar voltar ao País. O embaixador disse ainda que não há brasileiros na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel e mencionou que se aguarda uma"possível repatriação" de brasileiros que podem sair da Cisjordânia pela Jordânia.

Na entrevista, Meyer relatou também que a vida tem voltado à normalidade em Tel Aviv, embora ainda seja frequente o toque de sirenes quando a cidade é alvo de mísseis. Meyer relatou ainda que o clima no país é de"grande união", embora haja críticas ao governo do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. headtopics.com

"Existe uma grande união em torno do Estado de Israel, a cidade está cheia de bandeiras, os carros com bandeiras de Israel. Existe uma união muito grande, mas existe uma grande crítica ao governo por parte da população", disse Meyer.Produção e distribuição de informações, com o melhor conteúdo de notícias, vídeos e o maior acervo de fotojornalismo do País.

Guerra de Israel: número de mortos em Gaza chega a 7.650, segundo ministério palestinoNúmero de feridos passa de 19 mil desde que Israel começou a bombardear a Faixa de Gaza há três semanas Consulte Mais informação ⮕

Guerra entrou no segundo estágio com operação terrestre de Israel em Gaza, diz NetanyahuForças de Defesa de Israel confirmaram na manhã deste sábado que entraram no território palestino durante a noite de sexta-feira (27) Consulte Mais informação ⮕

Análise: a invasão por terra de Israel em Gaza por Israel começou?Com o apagão das comunicações em Gaza, é muito difícil descobrir o que exatamente está acontecendo - mas o correspondente Jeremy Bowen analisa a situação. Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Militares israelenses abatem míssil disparado do Líbano e contra-atacamSegundo as Forças de Defesa de Israel, alvo do míssil terra-ar era 'aeronave pilotada remotamente' Consulte Mais informação ⮕

Governo restabelece contato com brasileiros em GazaSegundo a Representação do Brasil na Palestina, 34 pessoas aguardam liberação para deixar a região Consulte Mais informação ⮕