A embaixada brasileira na Palestina informou nesta sexta-feira, 27, que perdeu contato com o grupo de 30 brasileiros que aguardal aval do governo israelense para deixar Gaza. Eles estão abrigados próximos à fronteira com o Egito.

"Estamos sem conseguir contatá-los. Estamos tentando, só dá fora de área", disse o embaixador Alessandro Candea ao jornal, que já estava sem energia elétrica, sem combustível e praticamente sem água potável, agora está também incomunicável. disse em uma postagem nas redes sociais, nesta sexta-feira, 27, que os serviços de telefonia móvel e internet foram desligados.

"Não temos internet, não temos nenhum tipo de sinal em nossos telefones, ficamos totalmente isolados no território", disse em comunicado. (como é chamada a Cruz Vermelha em países árabes) perdeu completamente o contato com os seus funcionários em Gaza. A interrupção do serviço ocorre no momento em que Israel se prepara para uma invasão terrestre no território palestino. headtopics.com

Estima-se que 220 pessoas, a maioria israelenses, foram sequestradas pelo Hamas e levadas para Gaza; apenas 4 já foram libertadas; Em 21 dias de conflito cerca de 45% das residências de Gaza foram totalmente ou parcialmente destruidas;

O Hamas é uma organização militar, política e social que comanda a Faixa de Gaza desde 2007, quando venceu as eleições legislativas palestinas. O grupo é considerado uma organização terrorista por países da União Europeia e pelos Estados Unidos, mas não pela ONU; headtopics.com

