Embaixada perde contato com brasileiros em Gaza

A embaixada brasileira na Palestina perdeu contato momentâneo com os brasileiros que aguardam para deixar Gaza.

A empresa de telefonia local informou há pouco que o serviço de internet foi cortado por um bombardeio israelense. Em comunicado, a fornecedora anunciou "a cessação completa de todas as comunicações e serviços de Internet com a Faixa de Gaza, à luz do ataque em curso".

"Os intensos bombardeamentos da última hora destruíram as últimas rotas internacionais que ligavam Gaza ao mundo exterior, além das rotas anteriormente destruídas durante o ataque, o que levou à interrupção de todos os serviços das empresas de telecomunicações da querida Faixa de Gaza", diz a mensagem.- Estamos sem conseguir contatá-los. Estamos tentando, só dá fora de área. headtopics.com

