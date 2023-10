Embaixada dos EUA no Líbano pede novamente aos americanos que deixem o país

A embaixada dos Estados Unidos no Líbano pediu novamente para os americanos “partirem agora, enquanto os voos comerciais continuam disponíveis, devido à imprevisível situação de segurança”.

Não há garantia de que o governo dos EUA evacuará cidadãos americanos e seus familiares em uma situação de crise”, afirma o alerta. “No caso de ocorrer uma evacuação assistida por militares dos EUA, o nosso foco será ajudar os cidadãos dos EUA. O governo dos EUA geralmente não pode fornecer transporte dentro do país durante uma crise. Isso inclui transporte para os pontos de partida”, continuou.

