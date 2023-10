Embaixada do Brasil na Palestina é avisada de que Gaza está sem internet

A Embaixada do Brasil na Palestina foi informada pela empresa de telefonia Jawal, nesta sexta-feira 27, de que toda a Faixa de Gaza está sem internet, devido à intesificação dos bombardeios de Israel. A guerra já dura três semanas e deixou mais de 8 mil mortos.

'Os bombardeios intensos nas últimas horas destruíram as últimas rotas internacionais que ligavam Gaza ao mundo exterior'. De acordo com a Embaixada do Brasil, ainda é possível manter contato com os brasileiros que estão na Faixa de Gaza, apesar da interrupção das comunicações. No entanto, a representação diplomática não informou de que forma isso ocorre.

Consulte Mais informação:

cartacapital »

Embaixada brasileira na Palestina é avisada de que Gaza está sem internetEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Embaixada perde contato com brasileiros em GazaEmbaixada perde contato com brasileiros em Gaza Consulte Mais informação ⮕

Guerra de Israel: embaixada perde contato com brasileiros em GazaProvedor palestino de serviços de telefonia móvel Jawwal disse que os serviços de telefonia e internet foram cortados por fortes bombardeios Consulte Mais informação ⮕

'Nenhum lugar é seguro em Gaza', diz coordenadora humanitária da ONU na Palestina'Nenhum lugar é seguro em Gaza', diz coordenadora humanitária da ONU na Palestina Consulte Mais informação ⮕

Carro da Embaixada do Brasil na Bulgária é apreendido com 55 kg de drogaCarro da Embaixada do Brasil na Bulgária é apreendido com 55 kg de droga Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: Embaixada do Brasil diz que carro oficial com cocaína foi furtadoO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕