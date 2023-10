Embaixada brasileira na Palestina é avisada de que Gaza está sem internet

A embaixada brasileira na Palestina foi avisada nesta sexta-feira (27) que a Faixa de Gaza está sem internet, em razão dos ataques de Israel à região. O aviso partiu da empresa de telefonia local, Jawal.

"A nossos respeitáveis cidadãos em nossa amada terra, lamentamos anunciar a completa interrupção de todos os serviços de comunicação e internet na Faixa de Gaza, devido à agressão em curso", afirmou o comunicado compartilhado pela embaixada brasileira.

Israel anunciou nesta sexta que vai intensificar a operação militar por terra em Gaza. As forças militares israelenses têm bombardeado a Faixa de Gaza desde o dia 8 de outubro, após o grupo terrorista Hamas ter feito ataques e matado civis em território de Israel. O Hamas tem bases em Gaza. headtopics.com

"Os bombardeios intensos nas últimas horas destruíram as últimas rotas internacionais que ligavam Gaza ao mundo exterior, além das rotas previamente destruídas durante a agressão, o que resultou na interrupção de todos os serviços das empresas de telecomunicações na querida Faixa de Gaza", concluiu a empresa Jawal em seu comunicado.

A embaixada do Brasil na Palestina afirmou que, mesmo com a queda na internet e nas comunicações, há uma alternativa para contactar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Mas a embaixada ainda não detalhou qual é o sistema. headtopics.com

