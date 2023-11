Em votação simbólica, Senado aprova lei orgânica das polícias militares e bombeiros. Veja como renegociar a dívida do Fies. Receita líquida da empresa somou R$ 290,9 milhões, uma queda de 9,9% na base anual; margem bruta terminou setembro em 27%, retração de 4 pontos percentuais. Governo ainda estuda mudar meta fiscal e pode enviar emenda até dia 16, afirma Danilo Forte.

Michael Barr alertou para os problemas de se criar 'dinheiro privado' e disse que o Fed ainda está conduzindo estudos sobre uma CBDC

:

EXAME: Renegociação do Fies com desconto de até 99% começa nesta terça; veja o que mudaAprovada pelo Congresso, a medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última quarta-feira, 1

Fonte: exame | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Reforma Tributária: após empenho de Lula e entrega do relatório, veja os próximos passos no SenadoEncontro do presidente com os líderes, ontem, foi uma tentativa de sensibilizar senadores pela aprovação do texto. Texto deve ser votado hoje na CCJ da Casa e siga para apreciação do plenário amanhã

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

G1: Comissão do Senado vota reforma tributária nesta terça; veja principais pontosEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Reforma Tributária: comissão no Senado aprova texto-base; veja próximos passosÚltima versão do texto inclui ‘cashback’ para consumo de gás de cozinha e ampliou isenções fiscais

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: CCJ do Senado aprova reforma tributária; veja os principais pontosA expectativa é que o plenário da Casa Alta vote a matéria até a próxima quinta-feira 9

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Reforma Tributária: comissão no Senado aprova texto-base; veja próximos passosBloqueio de R$ 3,8 bilhões no Orçamento do governo Lula atinge hospitais, auxílio gás e áreas sociais. Influenciador chegou a ser internado com fortes dores nas costas; Formigamento e perda de força também são comuns quando há hérnia de disco. Diego Borges está preso por homicídio qualificado. Polícia investiga se houve premeditação. Ele apresentou versão falsa para o crime antes de vídeo desmascará-lo

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »