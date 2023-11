Em ‘Terra e paixão’, Caio diz a Antônio que vai provar que o pai mandou matar Aline

Em "Terra e paixão", Aline (Barbara Reis) comemora no bar com os amigos o resultado da audiência sobre a posse das terras. Nesse momento,. Jonatas (Paulo Lessa) protege a moça e acaba atingido. Desesperada, Aline diz a Agatha (Eliane Giardini) que o tiro que Jonatas levou foi encomendado por Antônio (Tony Ramos).No hospital, o médico avisa que o estado de saúde de Jonatas é grave e que o rapaz pode ficar com sequelas do atentado.

Em apenas um decreto neste mês, a prefeitura demitiu 442 contratados da Secretaria de Educação, o que acabou impactando no funcionamento de escolas e deixando crianças com meio período de aulas Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, amplia horário de atendimento para reduzir espera por ressonância magnética

Do Instagram para o altar: casal que se conheceu na internet vai lançar música que enaltece Nova IguaçuRaro, mas possível: Enem corrigiu 15,6 milhões de redações em cinco anos, mas só 190 tiveram nota mil headtopics.com

Apesar de bem delimitada, o domínio das competências exigidas ainda é restrito; provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembroGoverno quer atestado do SUS para concessão de auxílio-doença do INSS, sem perícia. Entenda

Leonardo Miggiorin conta o que mudou após ter revelado sua orientação sexual: ‘Não quis mais fingir que era outra pessoa’ De volta à Globo com a série 'Vicky e a musa', ator de 41 anos fala sobre seus novos trabalhos e de personagem importante no teatro headtopics.com

Modelo, quase 1,80m de altura, amiga de parça de Neymar: quem é Clara Diniz, mãe do filho de Marcello Melo Jr.

Aline Wirley e Igor Rickli apresentam possíveis irmãos adotivos para o filho: 'Primeiro contato'

A homenagem a Ayrton Senna no primeiro teste de Caio Castro com um Fórmula 1

Militares israelenses abatem míssil disparado do Líbano e contra-atacamSegundo as Forças de Defesa de Israel, alvo do míssil terra-ar era 'aeronave pilotada remotamente'

Análise: a invasão por terra de Israel em Gaza por Israel começou?Com o apagão das comunicações em Gaza, é muito difícil descobrir o que exatamente está acontecendo - mas o correspondente Jeremy Bowen analisa a situação.

Israel expande operações por terra e sinaliza cerco à cidade de GazaCom o agravamento da crise humanitária no território palestino, milhares invadiram armazéns de alimentos da ONU

Gaza volta a ter comunicação, e Israel amplia ofensiva por terra; AO VIVOMais de 150 alvos foram atacados neste sábado, e tropas seguem no território palestino – que continuam com a comunicação prejudicada – na mais longa incursão por terra desde o início da guerra.