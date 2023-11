Em tarde de 'Pablos', Athletico-PR e São Paulo empatam pelo Campeonato Brasileiro

empataram por 1 a 1 na Ligga Arena, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pablo abriu o placar para o lado do Furacão, enquanto Pablo Maia garantiu o gol tricolor da partida.

O resultado preocupa para o lado de Dorival Júnior. Com o resultado, o time segue sem nenhuma vitória fora de casa pelo Brasileirão neste ano. Na tabela, está com 39 pontos e na 10ª colocação. O Furacão, por sua vez, chega aos 49 na 7ª colocação e perde a chance de entrar no G4 da tabela.Aos seis minutos de jogo, a lei do ex falou mais alto novamente.

O primeiro tempo começo com a 'lei do ex' sendo posta em ação, com uma jogada trabalhada entre Vitor Bueno e Pablo. O Athletico-PR soube aproveitar as falhas defensivas do São Paulo pelo lado direito e abriram o placar. Mas a reação do adversário veio rápido. Após um escanteio cobrado por Wellington Rato, Pablo Maia - com liberdade na entrada da área -, desviou de cabeça e empatou. Mas a emoção ficou por isso. headtopics.com

