Em São Paulo, jovem terá que atravessar 67 km para local de prova do Enem

, 16 anos, é estudante do 3º ano do Ensino Médio e preparou-se o ano todo para fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ela pretendia utilizar a nota da prova para ingressar na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Agora, já não sabe mais se conseguirá fazer a prova - se conseguir, as condições podem não ser boas.

Eduarda, do Rio de Janeiro, ainda não sabe ao certo como chegará até seu local de prova. Receosa por fazer o caminho sozinha em meio à onda de violência, a outra opção seria ir de moto com o pai - que tem problemas renais e não pode percorrer longas distâncias."Pode ser que ele passe mal", conta, frustrada.

Candidatos de Bangu e Paciência, bairros da zona oeste do Rio de Janeiro, também relataram terem sido alocados a mais de 30 km de casa, no outro extremo de Jacarepaguá.Antes de relatar seu caso ao GUIA DO ESTUDANTE, Eduarda já havia entrado em contato com o MEC (Ministério da Educação) buscando uma solução. headtopics.com

Questionado, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) afirmou em nota na noite de quarta-feira (25) que está analisando a definição dos locais de prova feita pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos), instituição que ganhou o processo licitatório para aplicar o Enem em 2023.

Também disse que adotará as medidas necessárias para que todos os estudantes façam as provas segundo os normativos que regulam a aplicação do exame. Questionado se os candidatos afetados podem registrar a reclamação por alguma via ou pedir a mudança do local de prova, o instituto não respondeu. headtopics.com

