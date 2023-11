Em reunião, Egito sinaliza que brasileiros podem deixar Gaza até sexta, mas adverte: 'Muito fluido'

Houve sinalizações de que a saída dos 34 brasileiros em Gaza poderia ocorrer ainda amanhã ou na sexta-feira. Mas a previsão não é concreta. Ao mesmo tempo, pode levar até duas semanas. Isso porque há cerca de 7 mil estrangeiros à espera para deixar Gaza, mas apenas 500 podem cruzar a fronteira por dia. As incertezas se devem à necessidade de autorização israelense, cujas autoridades têm feito uma espécie de pente-fino nas informações dessas pessoas, inclusive pela ligação palestina.

Israel e Egito têm conversado com frequência. Outro que exerce influência é o Catar, que investe na região. A princípio, a ideia é repatriar os brasileiros pela capital Cairo, mas outras possibilidades têm sido estudadas. A ordem é que os estrangeiros que ingressam no Egito só devem ficar até 72 horas no país.

Mais cedo, a autoridade local de Gaza divulgou que nacionais de Austrália, Áustria, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca, além da equipe da Cruz Vermelha estavam autorizados a sair. Foi o primeiro grupo liberado por Egito e Israel.

