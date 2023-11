Em reunião com Erdogan, ministro do Irã pede posições claras de países muçulmanos sobre Gaza

Segundo comunicado do ministério das Relações Exteriores do Irã, o ministro sublinhou que os 'grupos de resistência na região tomam decisões de forma independente e que, se a guerra contra o povo indefeso de Gaza não for interrompida imediatamente, a corre o risco de se expandir por toda a região a qualquer momento, e a responsabilidade pelas suas consequências recai diretamente sobre o governo dos EUA e o regime sionista'.

