Em rara aparição na TV, Djavan se emociona no 'Caldeirão': 'Uma das tardes mais brilhantes da minha vida'

Rio - Um dos maiores artistas da música brasileira, Djavan participou do 'Caldeirão com Huck' que foi ao ar na tarde deste sábado, na TV Globo. O alagoano de 74 anos fez uma rara aparição na TV e a atração contou com uma plateia recheada de famosos, que foram ao local celebrar os quase 50 anos de carreira do cantor, que tem hits como 'Oceano', 'Lilás', 'Eu te devoro' e 'Samurai'.

É uma coisa impressionante. Olha, mas esta foi uma das tardes mais brilhantes que vivi na minha vida, porque o que você me deu aqui, não foi pouco. Obrigada', afirmou o alagoano. Marcos Mion respondeu que o cantor merece todo esse carinho. 'Ele merece.

Djavan reflete sobre o Brasil de Bolsonaro durante participação no 'Caldeirão'

