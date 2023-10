Em qual posição o Santos estaria sem gols de Marcos Leonardo?

Atacante quase deixou o clube na última janela de transferênciasnos gols de Marcos Leonardo durante a atual temporada. O artilheiro já salvou o time em diversas ocasiões no ano, e o time estaria em uma situação muito mais complicada na tabela do Brasileirão sem o jogador.O atacante do Peixe transformou os rumos do Santos em variados confrontos na temporada.

Os pontos vieram contra América-MG, Goiás, Botafogo e Athletico-PR no primeiro turno; e Grêmio, Bahia, Palmeiras e Coritiba na segunda metade do Brasileirão.A Roma tentou a todo custo contar com Marcos Leonardo para a temporada 2023/24. Contudo, como o Peixe negociou a ida de Deivid Washington para o Chelsea, o Peixe optou manter o camisa 9 por conta do projeto esportivo e também por não se contentar com o valor proposto pelo time italiano.

A situação gerou insatisfação da promessa do Santos, que queria se aventurar no futebol europeu. Devido a isso, o jovem atacante do Peixe se afastou dos treinamentos e dos jogos até o problema ser resolvido. headtopics.com

Após muitas conversas, Marcos Leonardo aceitou ficar depois do Coordenador Técnico Alexandre Gallo firmar acordo para vender o jogador em uma próxima janela. Marcos Leonardo fez 13 gols pelo Santos na Brasileirão que ajudam o time a ficar em boa posição (Foto: Jota Erre/Photo Premium/Gazeta Press)Para o Santos fechar o ano que vem no superávit e conseguir honrar com todos seus pagamentos, o próximo presidente precisará se desdobrar em diferentes fontes de renda. Uma delas pode ser uma boa venda da joia Marcos Leonardo para o futebol europeu, o que ajudaria bastante nas futuras contas do clube.

