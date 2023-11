Em polêmica decisão dividida, Tyson Fury vence Ngannou em duelo de Boxe

Cercado de estrelas do esporte, como Cristiano Ronaldo, Mike Tyson, Conor McGregor, entre outros, a superluta entre Francis Ngannou e Tyson Fury entregou um grande espetáculo de Boxe neste sábado (28), em Riyadh, na Arábia Saudita. O ex-campeão do UFC conquistou um knockdown no terceiro assalto, mas o triunfo ficou com 'The Gypsy King' por decisão dos dividida dos jurados, que manteve a invencibilidade na carreira.

Os dois lutadores passaram a trocar golpes no infight, no entanto, no decorrer da quinta parcial, Fury encontrou à distância e passou a atacar sem se expor. O panorama seguiu o mesmo no sexto assalto, onde Ngannou teve dificuldades para encontrar o pugilista.No sétimo assalto, o lutador de MMA voltou a aplicar ataques contundentes, onde cortou a movimentação de Tyson e trabalhou combinações de golpes.

