Em noite de chuva e homenagem a Garrincha, Cuiabá surpreende o líder Botafogo

Júnior Santos fez bom jogo pelo Botafogo, que não passou pelo goleiro Walter — Foto: Vitor Silva/Botafogo

Com a derrota, o Botafogo vê a distância para o Palmeiras terminar em seis pontos, a oito rodadas do fim do Brasileiro. Mas o alvinegro tem um jogo a menos, contra o Fortaleza, adiado da rodada passada. Foi apenas o segundo revés do líder no Nilton Santos neste Brasileiro, o sexto no campeonato em geral. Só havia perdido para o Flamengo no “tapetinho”.

—Fizemos uma grande partida, tiveram só aquela chance, tivemos má sorte no lance. É corrigir alguns erros e seguir porque ainda estamos na frente e dependemos de nós — afirmou Cuesta após a partida. Isidro Pitta, incansável atacante da equipe mato-grossense, abriu o placar já no segundo tempo, em lance de contra-ataque que o Cuiabá vinha buscando desde a primeira etapa. headtopics.com

— É mérito de todo o time. O Cuiabá é raça. Nunca dei a bola por perdida e graças a deus consegui fazer o gol — afirmou o camisa 9. No fim do primeiro tempo, chegou a escorar de cabeça em boa chance para Tiquinho, que não alcançou a bola. Pouco antes, iniciou de forma incisiva a jogada que terminou na melhor oportunidade alvinegra, com Eduardo, que dominou na sobra de bola e parou no goleiro Walter.

Com a dificuldade de furar a marcação e superar o bom jogo de Walter, o Botafogo apelou também para os chutes de longe. Gabriel Pires levou muito perigo em um deles, bem defendido pelo goleiro do Cuiabá. Logo depois, foi a vez de Tiquinho acertar cabeçada venenosa no canto direito para defesa primorosa do goleiro do Cuiabá, maior responsável pelo resultado depois de Pitta. headtopics.com

