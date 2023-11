Em meio a especulação de gravidez de Maíra Cardi, Thiago Nigro diz: 'Quero ter mais seis filhos'

Tem seguidor que anda de olho na barriga de Maíra Cardi. Thiago Nigro até respondeu com um emoji revirando os olhos quando vários comentários surgiram em seus posts perguntando se a influenciadora estava grávida novamente. Apesar da negativa, o investidor garante que aumentar a família faz parte de seus planos.

O influenciador passou uma manhã ao lado da enteada, Sophia (filha de Maíra com Arthur Aguiar), na loja de bonecas MacroBaby em Orlando, nos Estados Unidos. A criança, de cinco anos, ganhou presente e Thiago até brincou:O relacionamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro

Thiago e Maíra assumiram namoro em março deste ano. Eles ficaram noivos um mês depois, em Israel, quando a influenciadora se batizou. O casamento ocorreu em agosto, em uma fazenda em Itatiba, no interior de São Paulo.Amabylle Eiroa: Quem é a nora de Zezé di Camargo que se aliou a Wanessa para processar Graciele LacerdaGoverno fará repasse de 13° salário à categoria da enfermagem.

Mecanismo permite que conta de jovens entre 12 e 17 anos seja vinculada à dos pais por meio do perfil familiarPM mobilizará 2.400 agentes para reforçarem o patrulhamento no Rio na final da Libertadores

