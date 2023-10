Em meio à crise no Rio, Lula diz que não quer Forças Armadas “brigando com bandido”

(PT) disse que não quer a participação das Forças Armadas no confronto direto com criminosos, no Rio de Janeiro. .

“Essa semana, tive reunião com os três comandantes das Forças Armadas e companheiro José Múcio para discutir uma participação deles no Rio de Janeiro. Eu não quero as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas e, enquanto eu for presidente, não tem GLO", declarou Lula.

Sem aviso ou abrigo: por que palestinos não conseguem se proteger dos ataques de Israel na Faixa de Gaza A GLO, Garantia da Lei e da Ordem, é um ato do presidente para que as Forças Armadas atuem quando há esgotamento da capacidade das polícias e estruturas de segurança em determinada situação e localidade. Atualmente, a Força Nacional atua no estado e há previsão de que Marinha e Aeronáutica reforcem as segurança e fiscalização em portos e aeroportos. headtopics.com

"Eu fui eleito para governar esse país e vou governar esse país. O que eu determinei é que a Aeronáutica pode reforçar o policiamento nos aeroportos; a Marinha, nos portos brasileiros", disse Lula.Guilherme Mazieiro é repórter e cobre política em Brasília (DF). Já trabalhou nas redações de O Estado de S. Paulo, EPTV/Globo Campinas, UOL e The Intercept Brasil.

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Lula descarta intervenção das Forças Armadas no Rio: ‘Enquanto eu for presidente, não tem GLO’Apesar de não aceitar uma intervenção, Lula afirmou que militares serão autorizados a patrulhar aeroportos e portos em busca de contrabandos e drogas no estado Consulte Mais informação ⮕

Lula rechaça GLO no Rio: 'Não quero Forças Armadas na favela brigando com bandido'Lula rechaça GLO no Rio: 'Não quero Forças Armadas na favela brigando com bandido' Consulte Mais informação ⮕

Não quero Forças Armadas na favela brigando com bandido, diz Lula sobre RJEle também avisou que, enquanto for presidente, 'não tem GLO' Consulte Mais informação ⮕

Lula marca reunião para definir limites da atuação das Forças Armadas no RJLula marca reunião para definir limites da atuação das Forças Armadas no RJ Consulte Mais informação ⮕

Castro pede reforço das Forças Armadas no Rio e apresenta propostas ao CongressoO governador fluminense se reuniu nesta quarta-feira 25 com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Consulte Mais informação ⮕

O questionamento da PGR sobre a participação de mulheres nas Forças ArmadasSegundo órgão, os processos de admissão e de preparação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica seriam excludentes Consulte Mais informação ⮕