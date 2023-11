Em jogo de sete gols e quatro pênaltis, Coritiba vence Inter no Beira-Rio

Atacante do Inter, Enner Valencia (à direita) luta pela bola. Ele fez um gol, mas seu time perdeu para o Coritiba –Surpresa no Beira-Rio. Na noite deste domingo (29/10), pela 29ª rodada do Brasileirão, o Internacional, que vinha de duas vitórias convincentes, incluindo um 7 a 1 no Santos, recebeu, no Beira-Rio, o Coxa.

, que pela primeira vez na era dos pontos corridos (desde 2003) venceu o Colorado no Beira-Rio. Alan Patrick (pênalti), Bruno Henrique e Valencia (pênalti) marcaram para o Colorado. Apesar da vitória, o Coritiba segue em penúltimo, mas agora com 23 pontos. O Inter parou nos 38, em 13º.

O Internacional passou os primeiros cinco minutos sem conseguir armar nenhuma jogada. Aos sete, Vitão fez uma falta em Garcez. Era o último defensor e o rival estava a caminho do gol. Falta e zagueiro expulso. Com dez e o meia Johnny de zagueiro, o Inter levou pressão. Robson fez um gol para o Coxa, mas o VAR anulou por impedimento. Bianqui perdeu um gol feito. O Inter assustava com Alan Patrick. na primeira, cruzou na cabeça de Valencia, que perdeu. headtopics.com

O Colorado era um bando. Porém, mesmo se mandando de qualquer jeito, diminuiu num golaço de Bruno Henrique, aos 38. Mas, aos 42, Dalla Corte, zagueiro dos juniores que entrara pouco antes improvisado na lateral-esquerda, fez pênalti bobo em Bruno Gomes. Robson e ampliou para os visitantes. Contudo ainda rolou um pênalti para o Inter, cobrado por Enner Valencia, mas foi aos 56 minutos. Não havia tempo para mais nada. Jogo louco.

Chuva de gols! Aposte R$100 e ganhe R$1440 nos jogos de domingo no BrasileirãoInter x Coritiba e Athletico x São Paulo podem garantir o churrasco! Consulte Mais informação ⮕

Em jogo com 4 pênaltis, Coritiba vence Inter e segue em busca de “milagre” na Série ACoxa aproveita expulsão no Colorado e vence fora de casa, no Beira-Rio, pela 30ª rodada Consulte Mais informação ⮕

Com expulsão no início, Internacional perde para o CoritibaO Internacional perdeu para o Coritiba por 4 a 2 neste domigo (29), no Beira-Rio, e se complicou na briga por uma vaga na próxima Liberta Consulte Mais informação ⮕

Internacional x Coritiba ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Quem é o árbitro de Santos x Coritiba que foi criticado pelas duas torcidasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Internacional x Coritiba: onde assistir ao vivo, escalações e horárioVeja onde assistir e prováveis escalações de Internacional e Coritiba, jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Consulte Mais informação ⮕