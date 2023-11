Em jogo com 4 pênaltis, Coritiba vence Inter e segue em busca de “milagre” na Série A

Vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, o Coritiba continua em busca do "milagre" da permanência na elite do futebol nacional. Na noite deste domingo (29), o Coxa bateu o Internacional por 4 a 3 fora de casa, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 30ª rodada. O Coritiba chegou aos 23 pontos, 11 a mais que o Santos, 16º e primeiro fora da zona de rebaixamento para a Série B de 2024.

O Inter ficou com um homem a menos, com auxílio do árbitro de vídeo, por falta do jogador quando era o último homem da defesa. O atacante Maurício Garcez abriu o placar, aos 28. O meia Alan Patrick, de pênalti, empatou com 43 no marcador. Já aos 49, o volante Matheus Bianqui recolocou o Coxa à frente. O meia-atacante Robson, aos 25 da etapa complementar, ampliou para os visitantes, de pênalti.

