Em jogo agitado, Napoli e Milan empatam pelo Italiano

Milan sai na frente com dois gols de Giroud, mas cede empate ao Napoli no segundo tempoempataram por 2 a 2 neste domingo (29) no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Italiano. Os visitantes saíram na frente e abriram dois gols de vantagem com Olivier Giroud, mas os donos da casa correram atrás e buscaram o empate com gols de Politano e Raspadori.

O empate deixa o Napoli com 18 pontos, na quarta posição na tabela, enquanto o Milan chega aos 22 pontos, na terceira colocação. A Série A é liderada pela Inter de Milão, que soma 25 pontos. Mesmo fora de casa, o Milan começou a partida tendo o domínio das ações. O Rossoneri abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo; Giroud aproveitou cruzamento preciso vindo da direita e testou para o fundo das redes. Aos 31, o Milan dobrou a vantagem em mais um gol do centroavante francês, que parecia um replay do primeiro gol. Novo cruzamento da direita que foi aparado pelo centroavante do time visitante.

Radi Krunic (à esquerda) disputa a bola com Giovanni Di Lorenzo (à direita) (Foto: Carlo Hermann / AFP) Mesmo atrás no placar, o Napoli não baixou a cabeça e foi buscar a reação dentro do Diego Armando Maradona. Logo de cara, após o intervalo, Politano recebeu na direita, cortou a marcação e diminuiu o placar com um belo gol aos cinco minutos da etapa final. headtopics.com

