Em dia de decisão do Copom, servidores do BC protestam e tiram foto com Campos Neto e diretores

, atualmente em 12,75% ao ano, os servidores fazem um protesto nesta quarta-feira (1) na sede do Banco Central, em Brasília, e nas unidades regionais. A categoria reivindica a criação de um bônus de produtividade semelhante ao que foi regulamentado para a Receita Federal e reestruturação da carreira.

Segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), "diante da falta de perspectivas" nas negociações os servidores intensificarão a operação-padrão na a partir de hoje e ameaçam entrar em greve.

"A operação-padrão teve, até o momento, grave repercussão no desenvolvimento do Real Digital (Drex), em 25% das atividades de supervisão e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e na regulamentação de ativos virtuais. Impacto também, dentre outros, na restrição de operações ativas com as reservas internacionais", disse o sindicato em nota.

Entidades que representam os funcionários do Banco Central (BC) levaram ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto, uma lista de servidores que se inscreveram no concurso público para a Câmara dos Deputados em forma de protesto. O documento foi entregue em uma reunião na última sexta-feira.

Segundo a Associação Nacional dos Analistas do Banco Central do Brasil (ANBCB), 157 servidores se inscreveram no concurso da Câmara, cujo as provas serão realizadas em 3 e 10 de dezembro. Desses, dois são chefes de gabinete de diretoria, seis chefes de gabinete adjuntos e mais de 50 gestores táticos e assessores, de acordo com levantamento feito pela entidade.

