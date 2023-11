Em decisão histórica, Câmara aprova a criação da Bancada Negra

O projeto, de autoria dos deputados Talíria Petrone, do PSOL, e Damião Feliciano, do União Brasil, vai direto para promulgação. A bancada será formada por todos os deputados negros e pardos. Atualmente, 30 deputados que se declaram negros e 91 pardos.

