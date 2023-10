Em Caxias, empreendedores têm espaço especial para atendimento

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Fazenda, disponibiliza para a população a Sala do Empreendedor, uma importante ferramenta para o fomento do desenvolvimento e empreendedorismo na cidade. O espaço reúne serviços para o esclarecimento de dúvidas e informações.

Entre os serviços oferecidos, estão o atendimento online, oferecendo orientações no processos de abertura de empresas, instruções gerais sobre MEI, parcelamento de dívidas, pedidos de Alvará, declaração anual, regularização, e baixa, entre outros.

