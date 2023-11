Em busca do 'match' perfeito? Já há apps de namoro para veganos, negros e até para quem é de esquerda. Veja como funcionam

Fábio Batista e Danielle Kind se conheceram em um app para veganos, o Veggly, em 2020 — Foto: Maria Isabel Oliveira / Agência O Globo

— O app me motivou porque, ainda que muitos achem só uma questão alimentar, ser vegano ou vegetariano é toda uma filosofia de vida.Ovolactovegetariano (não come carne, mas segue dieta que permite consumo de produtos de origem animal, como ovos e laticínios) desde 2010, Fábio nunca tinha usado apps de relacionamento antes de ver esse tão nichado.

— Acreditamos que as pessoas têm preferência por um relacionamento com alguém da mesma comunidade. No caso do Lefty, a gente reparou que em muitos perfis nos apps (convencionais) as pessoas colocam o posicionamento político, por isso pensamos que seria um bom segundo nicho para trabalhar — diz Felipelli. headtopics.com

No entanto, o pesquisador chama atenção para aplicativos específicos para a comunidade negra, que surgem justamente para combater o racismo na sociedade e que se reproduz no meio digital. Níveis mais altos de rejeição a pessoas pretas ou a hipersexualização de seus corpos nos apps convencionais estimularam a criação de aplicativos para a comunidade negra, como o Denga Love.

O app tem 112 mil usuários (cerca de 15% pagantes), usa o critério racial de autodeclaração e já é autossustentável, mas tem buscado investidores para crescer. No Denga, que se vale de elementos da cultura afro-brasileira para se diferenciar, em vez de um match, quando o interesse é mútuo os usuários “dão chamego”. Foi o caso de Rebeca Fernandes, 27 anos, e Jhon Francis, 25. headtopics.com

