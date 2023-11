Elon Musk anuncia que los tuits de X con información errónea no tendrán ingresos publicitarios

La controversia sobre la difusión de desinformación en X (antes conocido como Twitter) sigue muy viva un año después de que Elon Musk aterrizara en la plataforma. El empresario ha anunciado este domingo que cualquier publicación que haya sido modificada por las “notas de la comunidad” no podrá recibir dinero a través de los ingresos generados por los anuncios publicitarios.

Una vez más, Musk ha dejado en manos del grupo de voluntarios que forman parte de la @CommunityNotes el poder de moderar estos contenidos. El sistema, desarrollado desde el verano, no ha conseguido parar la avalancha de bulos sin precedentes en la guerra en Gaza, por ejemplo.

