As Eliminatórias da América do Sul para Copa do Mundo de 2026 começaram com uma diferença significativa em relação às edições anteriores. Com o aumento de 32 para 48 seleções no Mundial, a pontuação necessária para uma seleção sul-americana conquistar uma vaga direta para a Copa diminuiu. Mas qual será essa "nota de corte"? O número de vagas diretas do continente sul-americano no Mundial subiu de quatro para seis, mantendo uma vaga adicional na repescagem.

Uma forma de estimar a pontuação mínima necessária para chegar à sexta colocação é olhar para as Eliminatórias anteriores. A história mostra que nenhuma seleção que somou 25 pontos ficou abaixo da sexta colocação de uma Eliminatória. Portanto, esta é a provável "nota de corte" segura para garantir uma vaga direta ao Mundial de 2026. 2002 As Eliminatórias para o Mundial de 2002 foram a segunda edição do torneio com o formato atual, mas a primeira com dez seleções (já que, na anterior, o Brasil se classificou automaticamente por ter vencido a Copa de 1994

: