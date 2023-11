Eliezer explica grosseria ao rebater críticas sobre a filha: 'A pessoa dá o pior dela, vai ganhar o pior de mim'usou as redes sociais para responder algumas perguntas dos seguidores, na última segunda-feira (13). O influenciador foi questionado sobre o porquê vem sendo grosso ultimamente com os internautas. Ele explicou que não vai aceitar que critiquem a sua filha, Lua, de 7 meses, fruto da relação com a youtuber Viih Tube.

Apesar do calorão, RBD chega a SP e transporta fãs por túnel do tempo com sucessos dos anos 2000 Eli começou dizendo que"as pessoas têm que parar de achar que internet é terra sem lei, que por ser pessoa pública eu tenho que ser educado, praticar aquele discurso de pessoa evoluída"."O car*lho! O car*lho! Não sou evoluído, não quero ser evoluído. Se a pessoa xingou minha filha, eu vou falar três vezes mais para ela", acrescentou. "A pessoa falta com respeito comigo, com a minha família, com a minha filha, e eu ainda tenho que ser educado?", questionou o empresári

: