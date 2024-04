Eliana rescinde contrato com o SBT após 15 anos

Nunca quis parar de trabalhar. Sempre falou com orgulho de sua trajetória na emissora de Silvio Santos. Mas depois de 15 anos à frente de seu dominical,. Como não tinha um contrato com prazo de validade, ou seja, que previa ou não uma renovação, ela achou melhor rescindi-lo, cumprindo uma espécie de aviso prévio de três meses. Até junho Eliana permanece no ar.Rita Lobo passa férias na Espanha com a filha de 19 anos; conheça mais a jovem O SBT não tentou reter a apresentadora.

Daniela Beyruti, filha de Silvio e presidente da emissora desde o ano passado, não fez uma contraproposta, embora tenha dito a pessoas ligadas a ela, que foi pega de surpresa pela "demissão" de Eliana.Imóvel tem cinco suítes, uma bela vista e está avaliado em R$ 6 milhões Na verdade, não foi tão surpreendente assim. Eliana já vinha insatisfeita pela maneira como vinha sendo tratada pela nova president

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



