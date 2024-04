Eliana pode ganhar programa ao lado de Xuxa e Angélica na Globo, diz jornalista

Com o anuncio da saída de Eliana do SBT, rumores sobre os próximos passos da vida profissional da apresentadora começaram a ganhar força nas redes sociais. No Melhor da Tarde desta terça-feira (02), o jornalista Matheus Baldi falou sobre os bastidores da mudança e comentou um dos possíveis planos da Globo para Eliana: ela pode ganhar um programa ao lado de Xuxa e Angélica.

Os rumores da ida de Eliana à Globo ganharam força depois que a apresentadora fez uma aparição surpresa no Criança Esperança e apresentou um de seus maiores sucessos ao lado das amigas loiras, também apresentadoras. Baldi explicou que a emissora platinada estaria planejando um especial com as três apresentadoras no ‘Saia Justa’, programa que acontece no GNT. Durante conversa com Catia Fonseca, o colunista também revelou que a Globo tem interesse em realizar um programa solo de Eliana no canal fechado para que sua imagem seja desvinculada do SBT aos poucos

