Eliana deixa o SBT e se torna embaixadora da Globoplay

A notícia da saída de Eliana do SBT surpreendeu muitos nesta segunda-feira (1°), mas o que poucos sabem é que a decisão já estava tomada desde o ano passado. A apresentadora iniciou negociações com a Globo em novembro de 2023 e o sucesso de sua participação no 'Criança Esperança' acelerou o processo. Conforme revelado pela colunista Mariana Morais, Eliana permanecerá no SBT até junho deste ano, encerrando uma parceria de 15 anos de forma amigável.

Após esse período, ela se tornará embaixadora da Globoplay, seguindo os passos de Sabrina Sato. Inicialmente, ela participará de alguns projetos para desvincular sua imagem do SBT. Ainda de acordo com a comunicadora, a notícia abalou os bastidores do SBT e, principalmente, a equipe do “Programa da Eliana”. A produção estaria preocupada com o futuro da atração após a saída da apresentadora. Já que, até o momento, a loira não comunicou sobre levar alguém para a Globo com ela, deixando incertezas

