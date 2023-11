Eletrobras anuncia primeiro programa de trainee, com salário de mais de R$ 8 mil

As oportunidades na Eletrobras são para unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis. . As inscrições vão até 17 de novembro. O processo seletivo dá a oportunidade de direcionar as contratações a fim de aumentar a diversidade no seu quadro de funcionários, diz a Eletrobras em nota. A companhia não realiza mais concursos públicos desde a privatização.

As áreas que receberão os novos contratados são inovação, financeira, engenharia, operação e manutenção, comercialização e novos negócios. A Eletrobras abriu o primeiro processo seletivo em agosto, de 52 vagas para níveis superior e técnico.

As áreas que receberão os novos contratados são inovação, financeira, engenharia, operação e manutenção, comercialização e novos negócios — Foto: Bloomberg Acesse tudo o que precisa saber sobre empresas da B3 em um único lugar! Dados financeiros, indicadores, notícias exclusivas e gráficos precisos - tudo para ajudar você a tomar as melhores decisões de investimentoDólar amplia queda até R$ 4,96 e Ibovespa acelera alta após decisão do Fed e antes do CopomNão vamos criar política de dividendos, não faz sentido, diz CEO da PrioMinério de ferro segue em alta no mercado à vista e...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELPAIS_BRASIL: ‘The Crown’, ‘Fargo’ y otras series recomendadas para noviembre de 2023Elizabeth Debicki, Diana de Gales, en la última temporada de «The Crown».

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Las mejores vaporeras para microondas de 2023Estos estuches de vapor resultan muy prácticos para cocinar sin grasas y en pocos minutos. Además, son muy fáciles de utilizar (incluso) en el horno

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Cefet/RJ Petrópolis promove aula aberta de revisão para o Enem 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Ingressos para a final da Libertadores têm redução de preço em 2023 #LanceComFluOs ingressos para a final da Libertadores 2023 sofreram redução no preço em relação às entradas para a decisão dos últimos anos

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Saiba se ainda tem e quanto custam os ingressos para o UFC São Paulo 2023Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Redação do Enem 2023: veja 6 dicas para a prova e possíveis temasNa primeira fase do Enem 2023, neste domingo (5), os 3,9 milhões de candidatos inscritos terão que fazer uma redação dissertativa-argumentativa de até 30 linhas

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕