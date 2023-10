Eles juntos têm mais de 100 votos, disse Lula sobre acordo com PP e Republicanos

Lula também afirmou que pediu a indicação de uma mulher para a Caixa Econômica, mas que o PP não tinha essa "opção"“precisava desses votos para continuar governando

desses partidos ter espaço no governo. Ele ainda negou que tivesse feito aliança com o centrão, mas com siglas.“Eu fiz um acordo com o PP, com o Republicanos. Acho que é direito deles ter um espaço no governo. Indicar uma pessoa que já esteve na Caixa, já foi na Caixa, já esteve no Ministério das Cidades, que tem currículo para isso.

“Apenas as circunstâncias da indicação do cargo é que o partido não tinha mulher para indicar. Eu pedi para fazer o esforço. Quando partido tem que indicar uma pessoa e não pode indicar mulher, eu não posso fazer nada.”Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade é do autor da mensagem. headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Lula justifica acordo com PP e Republicanos, partidos do Centrão: 'Eles têm mais de cem votos, e eu precisava desses votos'Presidente também afirmou que indicado de Lira para o comando da Caixa tem carreira no banco Consulte Mais informação ⮕

Barcelona bate o Shakhtar Donetsk e mantém 100% na ChampionsEquipe de Xavi confirmou o favoritismo mesmo com a grande lista de ausências Consulte Mais informação ⮕

Haaland quebra jejum, City vence fora e mantém 100% na ChampionsO duelo, válido pela terceira rodada da Champions, foi realizado na Suíça Consulte Mais informação ⮕

Resumo do dia: PSG assume liderança do grupo, e City segue 100% na Liga dos CampeõesNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Xavi: “Al clásico llegaremos al 100%”El técnico espera la recuperación de Lewandowski ante el Madrid y Ferran Torres se reivindica con otro gol europeo Consulte Mais informação ⮕

Campazzo pone al Madrid a 100El base argentino dispara el ataque blanco, el más anotador en la ACB y en Europa. Este jueves, clásico en la Euroliga ante el Barça Consulte Mais informação ⮕