Eleição presidencial na Argentina é influenciada pela rejeição aos candidatos

Para o segundo turno deste domingo, ambos se lançaram à busca de votos dos candidatos eliminados na primeira votação, de 22 de outubro. Como toda eleição polarizada, a votação presidencial na Argentina deve sofrer grande influência da rejeição despertada tanto pelo candidato governista e ministro da Economia, Sergio Massa, da Unión por la Pátria (UxP), quanto pelo oposicionista de extrema-direita, Javier Milei, do La Libertad Avanza (LLA).

O candidato do LLA saiu em vantagem nessa busca ao obter o apoio formal da terceira colocada no primeiro turno, Patricia Bullrich, da coalizão de centro-direita Juntos por el Cambio (JxC), que teve 28% dos votos. Mas a declaração do apoio não garante transferência automática de votos. E o descontentamento com o resultado da primeira votação deve ampliar a abstenção no segundo turno





