Eleição do Vasco: confira os nomes que integram as chapas de Pedrinho e Leven Siano

O ídolo vascaíno que tenta pela primeira vez ser presidente do Vasco, terá como como vice-presidentes Paulo Cesar Salomão e Renato Brito, que é atualmente vice-presidente do Conselho Deliberativo do clube. Alan Belaciano e Jaime Pfaltzgraff Ribeiro são os candidatos da chapa para presidente e vice da Assembleia Geral.➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp.

Já Leven Siano, que foi candidato na última eleição, tem Sérgio Frias e Antônio Carlos dos Santos Pato como vice-presidentes. Os candidatos da chapa para os cargos de presidente e vice da Assembleia Geral são Leonardo Gonçalves e Alexandre Bittencourt.

Cada chapa também apresentou uma lista com 160 nomes para o Conselho Deliberativo - 120 membros titulares e 40 suplentes. Eduardo Cassiano, Fabio Nogueira e Julio Brant, que abriram mão da candidatura para apoiarem Pedrinho, constam como conselheiros.Sem Vegetti, Vasco tem três opções para o ataque; confira os prós e contras de cada um

