Eleição argentina: Milei, economista libertário, conquista mais províncias no segundo turno

O economista classificado como libertário antissistema reflete uma mudança notável em relação aos resultados do primeiro turno eleitoral, realizado em 22 de outubro, quando Milei ficou em segundo lugar com 30% dos votos, atrás dos 38% alcançados por Sergio Massa, que é ministro da Economia do atual governo e representante do peronismo. Em outubro, o mapa argentino era maioritariamente azul (cor da chapa peronista).

Massa havia vencido em 13 províncias, enquanto Milei conquistou a maioria em dez, e Bullrich — a candidata da coligação Juntos pela Mudança — em uma. A votação do domingo (19/11), porém mostrou uma Argentina em que a cor violeta — que identifica a chapa de Milei — se estende desde a província da Terra do Fogo, no extremo sul do país, até Juyjuy, Salta e Misiones, no norte.Quem é Karina Milei, a irmã que o presidente eleito da Argentina chama de 'o chefe' As únicas exceções do mapa, pintadas com o azul do peronismo, são as províncias de Formosa, Santiago del Estero e Buenos Aire





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Inter está à frente do cronograma para atingir meta 60-30-30, diz MeninCEO diz que banco entrou em um ciclo virtuoso de negócio, lucrativo e sustentável

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Massa lidera, Milei em 2º: Acompanhe a apuração do 1º turno da eleição na ArgentinaA maioria das pesquisas apontou a tendência de segundo turno entre o peronista Sergio Massa e o ultradireitista Javier Milei

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Eleição na Argentina: em 'corrida das surpresas', peronista Massa e ultraliberal Milei irão para 2° turnoA votação contrariou os prognósticos feitos durante a corrida, que colocava Milei na frente, com chances de ganhar a eleição logo no primeiro turno, e Massa, como representante de um governo mal avaliado, embolado com Bullrich pela segunda posição.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Eleição na Argentina: em 'corrida das surpresas', Massa e Milei irão para 2° turnoA votação contrariou os prognósticos feitos durante a corrida, que colocava Milei na frente, com chances de ganhar a eleição logo no primeiro turno, e Massa, como representante de um governo mal avaliado, embolado com Bullrich pela segunda posição.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Eleição na Argentina: Milei amplia vantagem sobre Massa, mostra pesquisa para 2º turnoPeronista lidera na Província de Buenos Aires, a maior e mais populosa, mas libertário tem vantagem em todas as outras regiões do país

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Eleição presidencial na Argentina: segundo turno entre Sergio Massa e Javier MileiOs argentinos voltam às urnas neste domingo (19), no segundo turno da eleição presidencial, para escolher entre o governista Sergio Massa (Unión por la Patria) e o libertário e outsider Javier Milei (La Libertad Avanza) para comandar o país pelos próximos quatro anos. A disputa é uma das mais acirradas dos últimos anos no país, com cenário incerto que deve ser decidido voto a voto.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »