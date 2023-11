Eleições presidenciais na Argentina: Milei lidera as intenções de votos

As urnas foram abertas às 8h deste domingo (19) para que os argentinos decidam quem será o novo presidente do país: o governista Sergio Massa (Unión por la Patria) ou o libertário Javier Milei (La Libertad Avanza). A disputa é uma das mais acirradas dos últimos anos no país, com cenário incerto que deve ser decidido voto a voto. Milei lidera as intenções de votos, segundo as pesquisas eleitorais.

Na última sexta-feira (10), a Atlasintel, apontou que ele tinha 52,1% contra 47,9% de Massa — com margem de erro de um ponto percentual. O cenário representa uma possível virada, já que Massa liderou o primeiro turno, em 22 de outubro, com 36,69% dos votos. Enquanto Milei ficou em segundo lugar, com 29,99%. Em 13 de agosto, nas primárias argentinas, que indicam quais candidatos podem disputar o primeiro turno, Milei havia sido o mais votado do país, com quase o mesmo percentual de votos conquistados em 22 de outubr





🏆 2. CNNBrasil » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Javier Milei, Patricia Bullrich e Sergio Massa: conheça os três favoritos nas eleições presidenciais da ArgentinaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Eleições na Argentina: Sergio Massa e Javier Milei disputarão 2º turnoPleito está marcado para o próximo dia 19 de novembro.

Fonte: g1 - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Quem é Sergio Massa, que vai disputar 2º turno com Milei nas eleições da ArgentinaPolítico conseguiu vitória inesperada nas eleições presidenciais na Argentina

Fonte: valoreconomico - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Eleições na Argentina: Javier Milei e Sergio Massa debatem pela última vez antes da votaçãoVerdão faz bom jogo contra o Colorado e abre três pontos com vitória em Barueri; Botafogo e Grêmio entram em campo neste domingo

Fonte: g1 - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Javier Milei e Sergio Massa debatem pela última vez antes das eleições na ArgentinaTricolor até marca, mas tem lance anulado pelo VAR; Peixe soma mais um ponto na luta contra o Z-4

Fonte: g1 - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Eleições presidenciais na Argentina: disputa acirrada entre Sergio Massa e Javier MileiNeste domingo (19), os argentinos vão às urnas para decidir se a presidência permanecerá com um representante do peronismo, principal força política do país, ou se irá para um economista que se coloca como um nome de fora da política. A disputa está acirrada. Os candidatos são o advogado Sergio Massa, ministro da Economia, e o economista ultraliberal Javier Milei, do partido A Liberdade Avança, fundado em 2021. Ambos chegam ao segundo turno com uma forte rejeição. No primeiro turno, em outubro, Massa ficou em primeiro lugar, com 36,68% dos votos. Já Milei obteve 29,98%. A terceira colocada, Patricia Bullrich, teve 23,83% e agora apoia Milei. As últimas pesquisas projetam uma eleição apertada, com empate técnico e ligeira vantagem numérica de Milei. O resultado deve sair a partir das 21h deste domingo

Fonte: g1 - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »