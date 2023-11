Eleições na Argentina: pesquisas apontam Massa com vantagem sobre Milei

Outro estudo, da consultoria Analogías, deu 42,4% para Massa e 34,3% a Milei, com 17,5% de indecisos. A pesquisa ouviu 1.954 argentinos, etre 23 e 25 de outubro. A Analogías costuma ser contratada para fazer pesquisas para o grupo político da vice-presidente Cristina Kirchner.

A Analogias aponta que Massa captou cerca de 15% dos eleitores de Patrícia Bullrich, que seguem dispersos entre várias opções, e que ele também ganhouJá a consultoria Proyección apontou 44,6% para Massa, contra 33,2% de Milei. O instituto ouviu 1.459 nos dias 23 e 24 de outubro, logo após a votação de primeiro turno. A Proyeccion também mediu a rejeição aos candidatos.

A Argentina tem diversos institutos de pesquisa eleitoral, sem que haja dois ou três principais, como ocorre no Brasil.primeiro turnoliderou a votação, com 36% de preferência. Milei teve 30% e Patricia Bullrich, 23%. Com isso, uma das grandes questões do segundo turno é como os eleitores de Bullrich votarão nesta nova rodada.

Bullrich declarou apoio a Milei, que também foi endossado pelo ex-presidente Mauricio Macri (2015-19). Apesar dos apoios de peso, no entanto, o partido Juntos por el Cambio não aderiu por completo a Milei e vive um racha interno.

Milei precisa conquistar os eleitores de Bullrich para chegar à Presidência. Na prática, ele não conseguiu conquistar novos eleitores entre as primárias, em agosto, e a votação do primeiro turno: ficou com cerca de 30% de preferência nos dois pleitos. O candidato ultraliberal tem buscado atacar Massa e colocá-lo como um dos culpados da crise argentina.

