Eleições na Argentina: Milei, economista libertário, conquista mais províncias no segundo turno

O economista classificado como libertário antissistema reflete uma mudança notável em relação aos resultados do primeiro turno eleitoral, realizado em 22 de outubro, quando Milei ficou em segundo lugar com 30% dos votos, atrás dos 38% alcançados por Sergio Massa, que é ministro da Economia do atual governo e representante do peronismo. Em outubro, o mapa argentino era maioritariamente azul (cor da chapa peronista).

Massa havia vencido em 13 províncias, enquanto Milei conquistou a maioria em dez, e Bullrich — a candidata da coligação Juntos pela Mudança — em uma. A votação do domingo (19/11), porém mostrou uma Argentina em que a cor violeta — que identifica a chapa de Milei — se estende desde a província da Terra do Fogo, no extremo sul do país, até Juyjuy, Salta e Misiones, no norte.Os estrangeiros que escolhem viver na Argentina apesar da crise As únicas exceções do mapa, pintadas com o azul do peronismo, são as províncias de Formosa, Santiago del Estero e Buenos Aire





Eleições na Argentina: mais de 100 economistas dizem que ideias de Milei podem 'devastar' Argentina

Argentina: Patricia Bullrich declara apoio a Milei no segundo turno das eleições

Eleições na Argentina: Javier Milei vota em Buenos Aires e provoca alvoroço

Eleições na Argentina: por que candidatos do governo acham que Milei vai perder força neste domingo

Eleições na Argentina: Massa lidera, seguido por Milei e vão para o segundo turno

Eleições na Argentina: Massa lidera e Milei aparece em 2º em apuração parcial

