Elecciones en la Argentina: simuladores

Macri confesó que su hija Antonia le había dicho: “Papá, tenés que apoyar a Milei”, y que “si ella lo dice, es palabra sagrada”. Antonia tiene 11 años. Milei, para explicar su acoplamiento con Bullrich, dijo en una entrevista, con gestos que recordaban al desquiciado personaje de Brad Pitt en Doce monos, que mientras muchos miraban a “la señorita” por internet, él estaba “en medio de sus sábanas”.

