'Ela falou que não ia sair de forma alguma', diz mulher agredida por esposa de médico durante exame ginecológico

"Quando eu deitei na maca, eu pedi para que ela saísse de lá porque eu me senti desconfortável pela forma como ela falou comigo, isso eu já chorando, e ele me pedindo desculpa por isso. Ela falou que não ia sair de forma alguma", afirmou Amanda Oliveira. ✅ Clique aqui para seguir o novo canal do g1 PE no WhatsApp.

A violência ocorreu na manhã da segunda-feira (30) e foi filmada pela paciente (veja vídeo abaixo). Segundo a vítima, durante a ultrassonografia vaginal, estavam na sala do exame o médico, uma auxiliar, e a agressora, que seria médica e esposa dele, mas não trabalhava no local.De acordo com Amanda Oliveira, a clínica não disponibiliza bata para que as pacientes vistam durante o procedimento, por isso foi preciso tirar a roupa para fazer o exame.

"Quando eu estava tirando minha calça, ela já estava me constrangendo. Ela falou que era para eu ir de saia, que eu não tinha modos. Ela me deu um jaleco, porque lá não tem bata, 'para me preservar'", disse a paciente.Nas imagens, publicadas por Amanda Oliveira nas redes sociais, é possível ver que a agressora entra no consultório médico e ordena que a paciente se vista para ir embora.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

G1: Enem 2023: candidatos prejudicados por locais de prova distantes poderão fazer o exame em dezembroEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

G1: Dólar sobe e fecha a R$ 5,04, com fiscal e decisões de juros no radar; Ibovespa cai ao menor nível desde junhoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

G1: Unicamp 2024: veja o gabarito oficial da 1ª faseEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: TJSP condena Danilo Gentili a indenizar Sâmia Bomfim por publicações de teor gordofóbico contra elaAção foi movida pela parlamentar. Indenização está no valor de R$ 20 mil.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

G1: 'Onda' de fumaça volta a encobrir Manaus nesta segunda-feira; qualidade do ar é considerada péssimaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

G1: Aumento de 16 vezes da vazão das Cataratas do Iguaçu influencia inundações no Paraguai, e famílias precisam ser removidas de casaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕