El violí de Barcelona: una nova novel·la que narra la història d'un instrument

El llibre 'El violí de Barcelona' narra la història d'un violí des del segle XVIII fins als nostres dies, passant per les mans de diversos músics i viatjant per diferents països. L'autor, Joan Martínez, combina elements de ficció amb fets històrics reals per crear una història apassionant i emocionant.

