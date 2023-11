El Sol se está reiniciando

Hasta la fecha, en 2023 hemos tenido 11 erupciones solares de tipo X, las más intensas, cuando en 2022 tuvimos 7 y en 2021 solo 2. De tipos más débiles, como M, C y B, cada uno un factor 10 menos intenso que el tipo anterior, también estamos batiendo récords.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELPAIS_BRASIL: Turistas, inmigrantes sin papeles y monárquicos se congregan en Sol para ver a LeonorDecenas de personas han acudido a la Puerta del Sol para saludar a la princesa y ver el acto en dos pantallas instaladas por el Gobierno regional

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Jade Picon e mais famosas curtem dia de muito sol e calor na praiaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Feriadão será de tempo instável, com dias nublados e pouco solNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Enorme nuvem de poeira pode ter sido a causa da extinção dos dinossauros, diz estudoLevantada a partir do impacto do asteroide, essa nuvem teria bloqueado a luz do sol temporariamente e criado uma Era do Gelo na Terra

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Izaskun Chinchilla: “Las mujeres somos bienvenidas en la arquitectura siempre que hagamos y digamos lo que ya se ha dicho y hecho”La arquitecta y escritora defiende que la controversia y la heterodoxia pueden ser los mejores aliados de los edificios del futuro

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: El Sol se está reiniciandoNo somos conscientes de que cada 11 años el Sol necesita un reinicio que lleva produciéndose desde que tenemos instrumentación para medirlo, o quizás antes

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕