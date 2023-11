El Salvador declara estado de emergência devido à tempestade tropical Pilar

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, retornou de viagem para coordenar ações conta tempestade — Foto: Marvin Recinos/AFP

“É declarado o estado de emergência nacional em todo o território da república, por um período de 15 dias”, indica o decreto que permite a ativação de diferentes instituições e a mobilização de fundos para fazer face a eventualidades.

Bukele retornou com urgência a El Salvador depois de uma visita à Costa Rica, por motivos pessoais, para coordenar a emergência que poderá ocorrer com a chegada do fenômeno meteorológico. El Salvador, com 6,6 milhões de habitantes, tem 87% do seu escasso território de 20.742 quilômetros quadrados vulnerável a inundações, deslizamentos de terra e terremotos constantes. headtopics.com

Os ventos sustentados de Pilar são atualmente de cerca de 62km/hora ao nível da superfície, embora possam atingir até 117km/hora se transformarem-se numa tempestade tropical. O Centro Nacional de Furacões dos EUA também indicou que são esperadas “chuvas fortes” que poderão produzir “inundações rápidas em áreas urbanas, juntamente com deslizamentos de terra em áreas altas da costa do Pacífico da América Central”.Tá chovendo hambúrguer: Burger Fest reúne criações a partir de R$ 36 em 14 casas

Fluminense de 2008 x de 2023: veja semelhanças e diferenças entre os times que chegaram à final da Libertadores Raro, mas possível: Enem corrigiu 15,6 milhões de redações em cinco anos, mas só 190 tiveram nota mil headtopics.com

Sólido na defesa, decisivo no ataque: Joaquim vira pilar do Santos na briga contra o rebaixamentoContratado no início do ano, o defensor teve que lidar com a desconfiança do torcedor antes de se firmar como titular da equipe Consulte Mais informação ⮕

Bia Ferreira, ouro do boxe nos Jogos Pan-Americanos, é cria da periferia de SalvadorAtleta é de Nova Brasília e começou no esporte aos quatro anos Consulte Mais informação ⮕

Carlinhos Brown foi essencial para transformar o Candeal em bairro de classe média, segundo biografia‘Meia-lua inteira’ prioriza a música e o trabalho social em Salvador Consulte Mais informação ⮕

Número de mortos pelo furacão Otis sobe para 43 no MéxicoTempestade recorde trouxe ventos sustentados de 265 km/h para a costa perto de Acapulco, deixando o popular destino turístico do sul mexicano em ruínas Consulte Mais informação ⮕

Incêndio em mina da ArcelorMittal no Cazaquistão deixa ao menos 32 mortosOutras 14 continuam desaparecidas, segundo comunicado do Ministério de Situações de Emergência do país Consulte Mais informação ⮕