El PP considera “un ataque a la democracia” el acuerdo para la amnistía y pide repetir elecciones

Tanto la imagen tomada en Bruselas como el acuerdo con los republicanos y los avances que suponen para encarrilar la investidura de Sánchez han recrudecido los ataques vertidos desde la fuerzas de la derecha hacia el presidente en funciones. “Los mismos que cometieron el delito están redactando el borrón y cuenta nueva. Y el PSOE, arrodillado.

ELPAIS_BRASIL: Podemos someterá a votación de las bases la investidura de Pedro SánchezLos principales partidos de Sumar consultarán a los militantes sobre el apoyo a un Gobierno con los socialistas. La formación de Belarra vuelve a marcar distancias con el pacto

ELPAIS_BRASIL: Un hombre, un anzuelo, un atún rojo: sostenibilidad con recompensaEl atún rojo salvaje de almadraba es uno de los iconos gastronómicos de la provincia de Cádiz, enraizado en una milenaria tradición de pesca fenicia. Actualmente, las técnicas de captura son más respetuosas: prima la calidad frente a la cantidad.

ELPAIS_BRASIL: Los obispos piden perdón por los abusos y aceptan trabajar en la indemnización de las víctimasLa Conferencia Episcopal afirma que el problema de la pederastia “va más allá de la Iglesia”. Decide posponer a noviembre la decisión sobre la auditoría encargada a un bufete y que lleva meses de retraso

ELPAIS_BRASIL: El acuerdo más allá de la amnistía: las otras tres demandas del independentismo en el aireERC exige el traspaso en Rodalies y mejoras en la financiación, y Junts, un mecanismo de verificación para dar el sí definitivo a Pedro Sánchez

ELPAIS_BRASIL: PRISA aumenta su ebitda un 75% y alcanza los 121 millones al cierre del tercer trimestreLos ingresos del grupo editorial mejoran un 16% entre enero y septiembre. La compañía reduce la deuda en 55 millones desde diciembre de 2022

ELPAIS_BRASIL: Juan Sanguino: “Queremos volver a los noventa para sentir la autenticidad de un mundo sin internet”El periodista y escritor regresa, con el ‘podcast’ ‘Delirios de España’, a su década fetiche para estudiar la construcción de las celebridades que definieron cultura española de entonces

