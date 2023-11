El peronismo se reinventa, una vez más

“Y bueno, peronistas son todos”, solía repetir con sarcasmo Juan Domingo Perón. Recordaba, luego, que el peronismo no era un partido sino un movimiento. Y que, como movimiento, tenía una inusitada capacidad de adaptación. El propio Perón dio muestras de ello.

“Al día siguiente de su arribo dice ‘no hay nuevas etiquetas que representen a este movimiento, el peronismo son las 20 verdades´. Arranca entonces un proceso de purga contra la izquierda peronista y se empieza a hablar de infiltrados comunistas con un lenguaje que anticipa el de la dictadura” iniciada en 1976. El regreso a la democracia en 1983 fue una etapa oscura para un partido que daba por hecho que la transición quedaría en sus manos.

