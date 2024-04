El panadero Edu Lavandeira presenta su nuevo libro sobre el pan gallego

Al panadero Edu Lavandeira (Vigo, 43 años) no le tiembla la voz al afirmar que el patrimonio panadero de Galicia “es el más rico que tenemos en España” y, como gallego, “uno de los más ricos del mundo”. Lo cree por la variedad de panes, las características de las masas, el sabor y la utilización de trigos antiguos como el caso de la “fariña galega”.

Todo ello lo demuestra y así lo ha recopilado en su nuevo libro Pan Gallego (Oberon), a la venta el 11 de abril, y en el que reúne, historia y recetas de todo el territorio. Una “labor titánica”, porque como él mismo dice, el pan gallego “no da para un libro, da para una enciclopedia” y por ello parte del material recopilado tuvo que dejarlo fuera. Además de sobre panes, el libro habla también sobre empanadas y bollería. “En Galicia el mundo de las masas dulces derivadas del pan es tan maravilloso como humilde y sencill

