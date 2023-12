El mundo aborda en 2024 un extraordinario ciclo electoral, que tomará el pulso a la calidad democrática en países fundamentales y a cómo el poder político se desempeña en un tiempo en el que el poder tecnológico avanza a ritmo asombroso. Giuliano da Empoli (Francia, 1973) es un observador especial de estas cuestiones, que ha analizado a través de la literatura, el ensayo, la actividad académica y, desde dentro, como asesor del ex primer ministro italiano Matteo Renzi.

Su novela El mago del Kremlin ―ganadora del Gran Premio a la mejor novela de la Academia Francesa en 2022 y que ha vendido solo en Francia ya más de 650.000 copias― es una mirada sobre el poder con el foco puesto en la Rusia de Putin. Anteriormente, analizó las andanzas de populistas modernos y su uso del entorno digital en el ensayo Los ingenieros del cao





elpais_brasil » / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Brics terá cinco novos países a partir de 2024A Argentina não entrará para o Brics em janeiro, mas o grupo terá cinco novos países a partir de 2024: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Egito e Etiópia. A ampliação consolida o Brics no papel de voz do Sul Global e dá mais peso ao grupo na política internacional.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

15 nomes que fizeram o que Caio Paulista deve repetir em 2024Relembre 15 nomes de jogadores que trocaram de clube entre São Paulo e Palmeiras, assim como Caio Paulista está prestes a fazer.

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Eventos e turista estrangeiro elevam taxa de ocupação de hotéis do RioDemanda cresce neste ano e setor hoteleiro projeta crescimento em 2024

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Brasil terá sucessão de altas recordes de temperatura em 2024Com nove ondas de calor em 2023 e seguindo uma tendência mundial, o Brasil deverá continuar com uma sucessão de altas recordes de temperatura em 2024, segundo especialistas ouvidos pela DW. O grande problema é que a infraestrutura do país não está preparada para isso.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Consulta do IPVA 2024 já está disponível para proprietários de veículos em São PauloOs proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo já podem conferir o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 em toda a rede bancária. A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos, bastando informar o número do Renavam.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Previsões para 2024: o que esperar de acordo com o tarólogo André MantovanniEm 2024, os nativos de áries tendem a focar mais em si até mesmo nas relações amorosas. Eles colocarão as próprias vontades, planos e prazer em primeiro lugar, exigindo que o parceiro atenda suas demandas. Isso poderá fazer com que eles se tornem egoístas e excessivamente racionais, portanto é preciso atenção, pois o próximo ano também será um período de amadurecimento dos relacionamentos. Quanto ao dinheiro, a confiança do ariano poderá fazer ele ir longe! 2024 promete ser um ano benéfico, que promete oportunidades únicas, contatos e trocas com pessoas diversas. É preciso apenas cuidado com falsas promessas, golpes e armadilhas financeiras. Alô, taurinos, este promete ser um ano e tanto, cheio de encontros e reencontros.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »