El juez cuestiona la aplicación de la enmienda a la ley de amnistía en el caso Tsunami Democrátic

El juez Manuel García Castellón, instructor del caso Tsunami Democrátic, ha cuestionado este jueves en un auto el que se pueda aplicar al expresidente catalán Carles Puigdemont o a los CDR la última enmienda a la ley de amnistía pactada entre Junts y el PSOE.

Esta da la posibilidad de amnistiar los delitos de terrorismo, “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH) y de las Libertades Fundamentales y en el derecho internacional humanitario”. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en un auto en el que desestima un recurso contra la personación en la causa de dos antidisturbios heridos en 2019 (tras la sentencia del procés), considera a ambos víctimas de una acción “incompatible” con el artículo 2 del CED





elpais_brasil

Similar News:

La vicepresidenta cuestiona las actuaciones del juez García-CastellónLa vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha cuestionado las actuaciones del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, acusándolo de actuar en momentos políticos sensibles y de inclinar sus decisiones siempre en la misma dirección.

El Gobierno introduce cambios en la ley de amnistía para proteger a activistas independentistasEl Gobierno ha accedido a introducir otro retoque en la ley de amnistía para intentar blindar al máximo a activistas y dirigentes políticos independentistas, como el expresident Carles Puigdemont, de las acusaciones de terrorismo que les imputan algunos jueces.

La ley de amnistía avanza rápido en el CongresoLa ley de amnistía avanza rápido en el Congreso, tras ser rechazadas la semana pasada las enmiendas a la totalidad del PP y Vox y después de registrar este martes el PSOE con algunos de socios esta legislatura, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG, nueve enmiendas técnicas y parciales a la norma para precisar algunos artículos con el fin de que superen los previsibles recursos que llegarán hasta el Constitucional y otros tribunales. En las correcciones pactadas y registradas conjuntamente por el PSOE y sus aliados, negociadas in extremis más por sus departamentos jurídicos que por los equipos políticos, se deja intacto el precepto que elimina la posibilidad de medida de gracia para los delitos de terrorismo con sentencia firme (en la actualidad, el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, está investigado en la Audiencia Nacional por una causa de presunto terrorismo). Junts y ERC temen que la ley de amnistía no sirva para Puigdemont o la dirigente de ERC, Marta Rovira, si el Supremo decide abrirles una causa por terrorismo

El Gobierno negocia con Junts y ERC cambios en la ley de amnistíaEl Gobierno del PSOE está negociando con Junts y ERC para realizar cambios técnicos en la ley de amnistía. El ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha establecido que los delitos graves deben quedar excluidos de la amnistía.

