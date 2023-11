El Gobierno sobre la posible entrada en Telefónica: “Defendemos el interés estratégico de la compañía”

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, ha reiterado el carácter estratégico de Telefónica para España y ha evitado pronunciarse sobre la posible entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -dependiente del Ministerio de Hacienda- en el capital social de la compañía, junto a un grupo de inversores españoles.

“Si bien no existe mayor concreción sobre esta posible operación (en relación a la entrada de la SEPI), no podemos descartarla, dado que estaría en línea con las declaraciones del Gobierno en las que aludía a la necesidad de proteger los intereses nacionales y existen precedentes de esta intervención en compañías consideradas estratégicas (Indra)”, apuntan los analistas de Sabadell.

